Как вычислить туберкулез

Одна из опасностей этой болезни в том, что её возбудитель может жить в организме годы и, никак себя не проявляя, подрывать здоровье. Современная медицина научилась «ловить» болезнь на ранних стадиях. Для этого используют пробу Манту и «Диаскинтест». В чём разница и что точнее, объяснила главный внештатный детский фтизиатр Минздрава Алтайского края Светлана Кутищева.

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Что показывает проба Манту

Впервые детский организм знакомят с бактерией туберкулёза ещё в роддоме, рассказала amic.ru Кутищева. Спустя год делают первый контроль реакции Манту.

В норме повторная реакция Манту, которую проводят каждый год, должна угасать до отрицательной пробы в 7 лет (в этом возрасте делают ревакцинацию). Если этого не происходит, значит, ребёнок встретился с возбудителем туберкулёза в естественной среде.

При плохой пробе Манту нужно активно следить за ребёнком, иначе можно пропустить самое начало болезни, когда её ещё сравнительно просто и быстро можно вылечить без последствий, подчеркнула врач.

Когда делают «Диаскинтест»

Если Манту показывает, что палочка Коха (возбудитель туберкулёза) есть в организме и её становится больше, ребёнку проводят «Диаскинтест». Он показывает, насколько активна бактерия и размножается ли она.

Но даже если «Диаскинтест» показал положительный результат, это не значит, что ребёнок 100% болен, отметила фтизиатр. Это означает, что бактерия активно размножается в организме, но сильный иммунитет способен с ней справиться.

В этом случае нужно подключать специальные препараты для профилактики.

Как заражаются туберкулёзом

По данным ВОЗ, туберкулёз до сих пор остаётся одной из самых смертоносных инфекций в мире. Россию исключили из списка стран с высокой заболеваемостью туберкулёзом только в 2022 году. За последние 10 лет число зарегистрированных случаев этой болезни в стране сократилась вдвое, а смертность — в три раза.

Заразиться туберкулёзом может любой человек, имевший контакт с возможным источником инфекции, рассказал «Секрету» представитель НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Таких источников два:

- люди с открытой формой туберкулёза;

- животные (домашние и дикие) с открытой формой туберкулёза.

Главный путь передачи — воздушно-капельный (при разговоре, чихании, кашле, кровохаркании), реже болезнь передаётся воздушно-пылевым способом.