Доктор развеял мифы о гастрите

Цитрусы, кофе и специи не приводят к гастриту, который в большинстве случаев имеет инфекционную природу. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном».

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Инфицирование бактерией хеликобактер пилори – основная причина эрозивного гастрита. Употребление супов не снижает риск этого заболевания, а кофе, цитрусы или большое количество специй в еде — не повышают.

Также к гастриту не приводит прием антибиотиков. Более того, их применяют для его лечения. А вот нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) могут вызвать и язву, и гастрит, и кровотечение. Это приводит к рвоте цвета кофейной гущи и почернению стула.

До этого переселение особой бактерии из рта в кишечник связали с раком толстой кишки. Микроб нашли в 50% образцов опухолей, причем у людей с ними было меньше шансов на излечение. Ученые считают, что направленные на уничтожение этой бактерии лекарства могут повысить выживаемость при раке кишечника.