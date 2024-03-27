Способ спасти жизнь человеку при сердечном приступе: нужно знать каждому

Если человеку рядом стало плохо с сердцем, то прежде всего нужно незамедлительно вызвать «скорую». До приезда медиков можно помочь ему самостоятельно.

«Спокойным голосом попросите его немного покашлять. Без надрыва и глубоких вздохов. А просто покашлять, вдохнуть и покашлять снова. Это вызывает движение диафрагмы и циркуляции крови», – рассказала врач из Челябинска Юлия Павлова.

Медик советует действовать по схеме: две секунды кашель, две секунды вдох. Но не пытайтесь обойтись без «скорой». Вызов медиков при сердечном приступе обязателен.