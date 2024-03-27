Врач предупредила о первых симптомах опасной переносимой клещами болезни

Если своевременно не лечить боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, в организме развиваются необратимые и опасные для жизни осложнения, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. Первые симптомы переносимого клещами заболевания она Life.

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Демьяновская отметила, что сложность диагностики боррелиоза заключается в том, что на ранних стадиях болезнь похожа на обычную простуду, поэтому многие ее просто игнорируют. По словам невролога, пациенты, как правило, жалуются на упадок сил, головную боль, мышечную слабость, головокружение и повышение температуры.

«Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак», — заявила врач.

Невролог посоветовала, в случае обнаружения следа от укуса незамедлительно обратиться в больницу, так как при своевременном выявлении болезнь Лайма успешно лечится антибиотиками. Если же инфекцию запустить, то начинается необратимое поражение суставов, нервной системы и сердца, предупредила Демьяновская. Она уточнила, что при прогрессировании заболевания появляются различные неврологические симптомы: онемение конечностей, хронические болевые синдромы, нарушение памяти и воспаление мозговых оболочек. Кроме того, по словам врача, возможно развитие тяжелых пороков сердца.