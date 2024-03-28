Чем нельзя запивать таблетки

Кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, как сделать так, чтобы таблетка с лекарством подействовала правильно. Он напомнил, чем никогда нельзя запивать препараты.

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Лучше всего для этого использовать обычную воду комнатной температуры. Использование других напитков может снизить или, наоборот, усилить действие лекарства, что негативно скажется на здоровье, предупредил ученый.

«Чай и кофе содержат кофеин и танины. Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы», – пояснил эксперт.

С осторожностью следует относиться к сокам. Ведь грейпфрутовый сок, например, несовместим со многими препаратами. Он усиливает их действие и побочные эффекты. Ананасовый и виноградный соки никогда нельзя пить вместе с психостимуляторами, так как это может привести к гипертоническому кризу. Томатный сок понижает эффективность любых лекарств.

Любые газировки раздражают слизистую желудка, а также препятствуют растворению таблеток, что снижает их эффективность.

Молоко препятствует всасыванию антибиотиков, противовоспалительных препаратов и лекарств для щитовидной железы.

Кроме того, любые таблетки ни в коем случае нельзя запивать алкоголем. Ведь одновременный прием приведет к тому, что лекарство останется в организме дольше, чем нужно. Если запить алкоголем разжижающие кровь препараты, то может увеличиться риск внутреннего кровотечения, передает Life.ru.