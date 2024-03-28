Ученый Дорохов объяснил, чем нельзя запивать таблетки
Кандидат химических наук Андрей Дорохов рассказал, как сделать так, чтобы таблетка с лекарством подействовала правильно. Он напомнил, чем никогда нельзя запивать препараты.
Лучше всего для этого использовать обычную воду комнатной температуры. Использование других напитков может снизить или, наоборот, усилить действие лекарства, что негативно скажется на здоровье, предупредил ученый.
«Чай и кофе содержат кофеин и танины. Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы», – пояснил эксперт.
С осторожностью следует относиться к сокам. Ведь грейпфрутовый сок, например, несовместим со многими препаратами. Он усиливает их действие и побочные эффекты. Ананасовый и виноградный соки никогда нельзя пить вместе с психостимуляторами, так как это может привести к гипертоническому кризу. Томатный сок понижает эффективность любых лекарств.
Любые газировки раздражают слизистую желудка, а также препятствуют растворению таблеток, что снижает их эффективность.
Молоко препятствует всасыванию антибиотиков, противовоспалительных препаратов и лекарств для щитовидной железы.
Кроме того, любые таблетки ни в коем случае нельзя запивать алкоголем. Ведь одновременный прием приведет к тому, что лекарство останется в организме дольше, чем нужно. Если запить алкоголем разжижающие кровь препараты, то может увеличиться риск внутреннего кровотечения, передает Life.ru.