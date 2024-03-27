Врач предупредил об опасных последствиях кариеса

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что кариес может провоцировать развитие пневмонии и язвы. Выпуск, в котором специалист предупредил об опасных последствиях недуга, доступен на платформе «Смотрим».
Агапкин назвал заблуждением мнение о том, что кариес вредит только зубам.
«А на самом деле еще легким и желудку, а об этом никто не догадывается», — рассказал врач.
Медик объяснил, что кариес вызывается бактериями, которые обитают в ротовой полости и неконтролируемо размножаются. Вместе со слюной они попадают в желудок, вызывая там воспалительный процесс.
«Этот воспалительный процесс приводит к тому, что там более активно начинают размножаться такие бактерии как хеликобактер пилори, а они, в свою очередь, вызывают увеличение выброса желудочного сока и повреждение слизистой оболочки, а дальше гастрит и язва, перфорация, иногда даже летальный исход», — подчеркнул специалист.
Кроме того, по словам Агапкина, кариес может вызывать воспаление легких.
«Частички слюны вместе с бактериями, которые там содержатся, могут попадать в легкие, вызывая аспирационную пневмонию», — заключил врач.
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