Онколог: крепкий алкоголь увеличивает риск рака кишечника на 70 процентов

Среди всех онкологических заболеваний рак кишечника занимает лидирующие позиции.

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Одним из основных факторов риска эксперт назвал воспалительные заболевания кишечника и полипы, которые напрямую связаны с развитием колоректального рака.

«Известно, что у больных с хроническим язвенным колитом, протекающим более 15 лет, риски КРР повышаются до 45%. В зоне риска находятся также пациенты с болезнью Крона (образование язв и рубцов на слизистой кишечника) и проктитом (воспаление прямой кишки). В запущенной форме эти патологии неизбежно могут привести к раку. Кроме того, некоторые виды полипов, например аденомы, со временем также могут перерождаться в кишечнике в злокачественные опухоли, причем в 80% случаев», — рассказал врач-онкохирург «СМ-Клиника» Беслан Балкаров.

Одним из наиболее грозных факторов риска рака кишечника он назвал курение и употребление алкоголя, пишут "Известия".

Онколог перечислил и другие факторы риска, которые в совокупности с основными могут привести к КРР. В их числе — гиподинамия, хронические запоры, ожирение и сахарный диабет.