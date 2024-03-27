Врачи в Подмосковье спасли пациента с отрицательным давлением в носу
В больницу Подольска поступил 23-летний молодой человек, который жаловался на заложенность носа и боли под глазами. Обследование показало у него наличие двустороннего синдрома немого верхнечелюстного синуса. Это достаточно редкая патология, при которой из-за уменьшения гайморовой пазухи создается отрицательное давление. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным медиков, при длительном течении заболевание может привести к деформации лицевого черепа, а также опущению глаза и изменению передней стенки пазухи. Причиной состоянии стали длительные проблемы с дыханием у пациента.
«При помощи видеоэндоскопа – тонкого гибкого инструмента с камерой на конце, мы вскрыли обе гайморовы пазухи, расширив при этом отверстия, соединяющие их с носом. Сложность операции заключалась в том, что стенки пазух у пациента из-за заболевания были тесно прижаты к глазнице. Послеоперационный период протекал без осложнений», - сообщил заведующий ЛОР-отделением Артем Гербергаген.