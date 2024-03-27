Врачи в Подмосковье спасли пациента с отрицательным давлением в носу

В больницу Подольска поступил 23-летний молодой человек, который жаловался на заложенность носа и боли под глазами. Обследование показало у него наличие двустороннего синдрома немого верхнечелюстного синуса. Это достаточно редкая патология, при которой из-за уменьшения гайморовой пазухи создается отрицательное давление. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным медиков, при длительном течении заболевание может привести к деформации лицевого черепа, а также опущению глаза и изменению передней стенки пазухи. Причиной состоянии стали длительные проблемы с дыханием у пациента.