Почему работа за компьютером может грозить кариесом

В современном мире появилось такое понятие, как «компьютерный кариес». Болезни подвержены те, кто много времени проводят в тесном контакте с техникой. Об этом рассказал врач-стоматолог Илья Антонов. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в среду, 27 марта.

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Учёные провели исследование, в рамках которого в течение 10 лет наблюдали за двумя группами пациентов. Первая группа включала в себя тех, кто работает за компьютером по 7 часов в день, водителей электротранспорта, сотрудников телеканалов и технический персонал сотовых операторов. Оказалось, что у этих людей на 63% выше истираемость зубов, на 30% больше повреждений эмали, на 13% больше клиновидных дефектов. У них также чаще появляется гингивит и генерализованный пародонтит.

На состояние зубов офисных работников, помимо излучения, влияет сам процесс организации труда и досуга. Постоянные перекусы булочками и печеньем, газировка, малая физическая активность — всё это увеличивает вероятность возникновения кариеса и заболеваний слизистой полости рта.