Кардиолог назвал способ пережить магнитную бурю

Врач-кардиолог Герман Гандельман предупредил о риске тромбообразования во время магнитных бурь. Специалист объяснил, как сохранить здоровье в такой ситуации.

© Vse42.ru

Во время эфира передачи "Жить здорово!" медик отметил, что во время магнитной бури увеличивается вероятность образования тромбов и возникновения аритмии. Чтобы помочь организму справиться с таким явлением, следует пить побольше воды. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Вместе с тем Гандельман рассказал о 23-летнем исследовании, которое было опубликовано в 2014 году. Согласно его результатам, во время магнитных бурь изменяется электрическая активность клеток крови. В этом случае риск столкновения с инсультом увеличивается на 19%.