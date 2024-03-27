Можно ли определить рак почек на ранней стадии

Выявить самостоятельно рак почек на ранней стадии практически нереально, онкология обнаруживается случайно при профилактической диагностике, когда нередко уже есть метастазы, рассказал «Газете.Ru» онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. По словам врача, когда опухоль достигает крупных размеров, то у пациентов возникает повышенное давление, темная моча и ноющая боль в области почки.

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Выявляемость рака почки на начальных стадиях все еще оставляет желать лучшего. Ведь, как и в случае других типов онкологий, рак почки на раннем этапе никак себя не выдает. Заболевание чаще всего обнаруживается случайно в ходе профилактической диагностики, и на момент постановки диагноза у четверти пациентов уже есть метастазы, — сказал онколог.

С развитием заболевания пациенты начинает беспричинно терять вес, у них появляется хроническая усталость и потливость. Иванов добавил, что чаще от рака почек страдают мужчины, а также курящие и люди с хроническим воспалительным процессом в почках и ожирением.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что признаками заболевания раком могут быть резкое снижение веса, быстрая утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности. Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна.