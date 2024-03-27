По частоте моргания можно выявить признаки серьезных заболеваний

В среднем большинство здоровых людей моргают примерно 14-17 раз в минуту. Это оптимальная частота для поддержания влажности глаз и очистки поверхности роговицы. Эксперты предупреждают, что частое или редкое моргание может быть признаком заболевания.

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Так, снижение частоты моргания может указывать на:

болезнь Паркинсона — моргание отражает активность дофамина в мозге: чем его уровень ниже, тем больше мы фиксируемся на одном предмете и тем реже моргаем;

болезнь Грейса, которая приводит к перепроизводству гормонов щитовидной железы;

инсульт;

травму головы.

Между тем частое моргание сигнализирует о следующих проблемах: