По частоте моргания можно выявить признаки серьезных заболеваний

По частоте моргания можно выявить признаки серьёзных заболеваний, говорят учёные
В среднем большинство здоровых людей моргают примерно 14-17 раз в минуту. Это оптимальная частота для поддержания влажности глаз и очистки поверхности роговицы. Эксперты предупреждают, что частое или редкое моргание может быть признаком заболевания.
Так, снижение частоты моргания может указывать на:
- болезнь Паркинсона — моргание отражает активность дофамина в мозге: чем его уровень ниже, тем больше мы фиксируемся на одном предмете и тем реже моргаем;
- болезнь Грейса, которая приводит к перепроизводству гормонов щитовидной железы;
- инсульт;
- травму головы.
Между тем частое моргание сигнализирует о следующих проблемах:
- синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, приводящее к сухости глаз и сухости во рту;
- усталость глаз;
- аллергия или инфекция, например, простуда или грипп;
- синдром Турретта (при моторных тиках).
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