$92.57-0.20100.41+0.05
Войти в почту

По частоте моргания можно выявить признаки серьёзных заболеваний, говорят учёные

В среднем большинство здоровых людей моргают примерно 14-17 раз в минуту. Это оптимальная частота для поддержания влажности глаз и очистки поверхности роговицы. Эксперты предупреждают, что частое или редкое моргание может быть признаком заболевания.

По частоте моргания можно выявить признаки серьезных заболеваний
© Чемпионат.com

Так, снижение частоты моргания может указывать на:

  • болезнь Паркинсона — моргание отражает активность дофамина в мозге: чем его уровень ниже, тем больше мы фиксируемся на одном предмете и тем реже моргаем;
  • болезнь Грейса, которая приводит к перепроизводству гормонов щитовидной железы;
  • инсульт;
  • травму головы.

Между тем частое моргание сигнализирует о следующих проблемах:

  • синдром Шегрена — аутоиммунное заболевание, приводящее к сухости глаз и сухости во рту;
  • усталость глаз;
  • аллергия или инфекция, например, простуда или грипп;
  • синдром Турретта (при моторных тиках).
Болезни и лекарства
Главное о здоровье
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости