Как отличить ОРВИ от аллергии

Человек может неправильно воспринять симптомы аллергии, посчитав их за признаки простуды. Чем может быть опасна недиагностированная аллергия, «Вечерней Москве» рассказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

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— Это частая ошибка, когда пациенты принимают аллергию за ОРВИ. Некоторые много лет подряд лечат весной простуду, даже не подозревая, что у них проявляются симптомы аллергической реакции до начала цветения деревьев. Ее могут вызывать споры плесени грибов и пыльца, которую приносит ветер из южных регионов, — объяснил специалист.

По словам эксперта, отличительный симптом, который указывает на аллергию, — это чихание. Также сигнализировать о наличии аллергии могут зуд в носу и покраснение глаз.

Аллерголог подчеркнул, что самым опасным проявлением аллергии является бронхиальная астма, при которой происходят приступы удушья.

Помимо этого, Владимир Болибок рассказал, как можно защитить организм в сезон аллергий.

В этом сезоне ожидается активное пыление деревьев и образование «пыльцевых бурь» в связи с обильным снежным покровом и повышенной влажностью, наблюдавшихся минувшей зимой. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасны «пыльцевые бури» и как от них защититься.