Врач назвал признаки синдрома возрастной кисти

Синдром возрастной кисти, иначе известный как дегенеративные изменения в руках, представляет собой состояние, при котором возрастные или патологические изменения в организме сказываются на функциях кисти.

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Эти изменения проявляются разнообразно, включая внешние признаки, такие как узловатые пальцы, а также ухудшение подвижности и тактильной чувствительности рук.

Доктор медицинских наук Кирилл Прощаев объяснил, что каждое движение кисти зависит от слаженной работы нервной системы, и даже небольшие нарушения в этом балансе могут привести к потере контроля над кистью или снижению ее чувствительности. Он также отметил, что основные причины старения кисти кроются в общих процессах старения тканей конечности и различных заболеваниях.

Наиболее распространенной проблемой, связанной с этим синдромом, является существенное снижение подвижности и гибкости суставов кисти, что часто наблюдается у людей пожилого возраста. Это связано как с возрастными изменениями в самих суставах, так и с атрофией кистевых мышц и нарушением кровотока в конечностях.

Профилактика возрастной кисти включает в себя физическую активность, направленную на укрепление верхних конечностей, что может замедлить процесс старения в мышечной и нервной системе. Кроме того, важно обеспечить защиту рук от внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, курение и контакт с химическими веществами, например, при уборке, чтобы предотвратить дополнительные повреждения.

Эксперт также отметил, что невозможно полностью предотвратить развитие синдрома возрастной кисти, однако регулярная физическая активность и защита от внешних воздействий могут значительно замедлить этот процесс. Ранее врач назвал причины дрожи в руках.