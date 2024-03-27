Нарколог предупредил о способности вейпов вызывать психозы

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал об опасности вейпов, в том числе об увеличении риска возникновения психоза из-за них.

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Шуров предупредил, что глицерин, акролеин и другие пищевые добавки, которые используются в вейпах, не опасны лишь в том случае, если их употребляют в пищу. В случае, когда они сгорают и попадают в легкие, а затем в мозг, они оказывают на внутренние органы токсическое действие, в том числе могут спровоцировать психозы.

Также врач указал, что на данный момент нет данных 20-летних исследований по чистому курению вейпов. Существуют отдельные описания тяжелых сливных форм пневмонии у курящих электронные сигареты. Смертность в таких случаях довольно высока, отметил Шуров.

– Но табачные компании проводят маркетинговые кампании, утверждая, что это более полезно, они меньше нагреваются и выделяют меньше канцерогенов, – добавил специалист.

Помимо этого, Шуров добавил, что подростки, которые "курят и вейпят", привыкают таким образом менять свое психоэмоциональное состояние, а также напомнил, что люди, зависимые от наркотиков, начинают зачастую не с запрещенных веществ, а с сигарет, его слова передает телеканал "360".