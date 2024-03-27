В Москве внедряют аудиозапись на приеме в поликлинике

С начала года в столичных поликлиниках появилось нововведение - аудиозапись амбулаторного приема врачей. Инициатива городского департамента здравоохранения вызвала большой резонанс: руководители медорганизаций считают аудиозапись дополнительным инструментом контроля за проведением приема, сами врачи говорят о нарушении конфиденциальности их общения с пациентами и врачебной тайны, депутаты пишут запросы в прокуратуру. В плюсах и минусах нововведения разбиралась "Российская газета".

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Первый вариант приказа департамента здравоохранения N 1241 о проведении аудиоконтроля амбулаторного приема врача вызвал критику. В него внесли коррективы, уточнив сроки хранения записи и обеспечив защиту персональных данных пациентов и врачей. В департаменте уверены: выборочные проверки аудиозаписей помогают выявить типичные недочеты и ошибки в работе врачей, а значит, повысить качество их работы. Чиновники ссылаются на результаты прошлогоднего "пилота" в двух столичных поликлиниках. Он показал, что приемы "под запись" стали проходить корректнее. Причем как со стороны врачей, так и со стороны пациентов - ведь медики нередко сталкиваются с неуважительным поведением. Тем не менее вопросы остаются.

"По-моему, и для врачей, и для пациентов это недопустимо, - сказал "РГ" научный руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, первый вице-президент Национальной медицинской палаты, академик РАН Александр Румянцев. - Общение врача и его пациента - это всегда тайная, если хотите, интимная история. Когда пациент доверяет врачу, он делится с ним такой информацией о себе, которую не сообщает даже членам семьи. Со времен Гиппократа врач обязан сохранять конфиденциальность и действовать в интересах пациента. Разглашение сведений о нем - это не просто нарушение этических норм, это запрещено присягой врача. Считаю, что проведение аудиозаписи, которое стало возможно благодаря развитию цифровизации, - это вмешательство во врачебную деятельность. Контроль за врачом усилится - но какой ценой? Уверен, никакого положительного эффекта мы не получим".

В последние годы мы стали привыкать жить под тотальным "электронным" контролем. В каких-то случаях это помогает сохранять общественный порядок. Мы можем сколько угодно ругать камеры на магистралях, но с их введением водители ездить стали аккуратнее. В магазинах видеозапись снижает уровень мелкого воровства. Но и в том, и в другом случае нет вмешательства в сугубо личную часть жизни, которую человек не желает демонстрировать никому. Запись на врачебном приеме - даже обезличенная - это совсем другая история. Можно уверять в надежной защите базы данных, их обезличенности. Но на деле по каким-то деталям - например, обращению врача к пациенту по имени-отчеству - "обезличенную" запись все же можно идентифицировать. А значит, сохраняется риск утечки конфиденциальной информации.

"При обсуждении инициативы мне неоднократно задавали вопрос: относится ли голос к биометрическим данным и может ли поликлиника вести запись приема у врача, если пациент оформил отказ на сбор биометрии? - сказала "РГ" депутат Госдумы Ирина Филатова. - На "Госуслугах" дается подробное объяснение: к биометрии относятся лицо, отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаза, вен, а также голос. С помощью этих данных можно получить любые юридические услуги, требующие подтверждения личности с помощью паспорта. То есть в случае утечки данных мошенники получат не только персональные, но и биометрические данные".

Тем не менее на депутатский запрос Филатовой в Роскомнадзоре ответили, что обработка персональных данных в рамках аудиоконтроля амбулаторного приема врача подпадает под исключение и не требует согласия пациента. "Ведомство ссылается на крайне размытую формулировку в федеральном законе: вести запись без согласия нельзя, но иногда все же можно", - отмечает депутат.

Обращение в прокуратуру Москвы дало примерно такой же результат.

"Нарушения прав врачей и пациентов в ведомстве не увидели, так как приказ принят "в целях обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи надлежащего качества". Как сами врачи и пациенты к этому относятся и нужна ли им такая защита прав и интересов, полагаю, вопрос риторический. Кстати, запись ведется не у всех врачей. Логично задать вопрос: почему качество приема у одних врачей нужно контролировать, а у других - нет? Вопросов меньше не стало", - говорит Ирина Филатова. И подчеркивает, что ответы ведомств не повлияли на ее отношение к новшеству.

"Пилот" показал, что приемы "под запись" стали проходить корректнее как со стороны врачей, так и со стороны пациентов

"Будем честны - даже с "Госуслуг" данные утекают. Нет людей, которым бы не звонили мошенники - называют по имени-отчеству, знают паспортные данные, с недавних пор еще и голоса научились подделывать. И мы хотим еще больше усугубить ситуацию?" - рассуждает депутат.

Важен и еще один вопрос: будут ли медорганизации учитывать мнение пациента, если он не хочет, чтобы в отношении него велась такая запись?

Депутат Филатова считает, что точку в дискуссии ставить рано.