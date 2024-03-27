Программу пожизненного обеспечения льготными лекарствами расширили

С этого года льготные лекарства пожизненно будут получать все пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении по поводу хронической сочетанной патологии. Это те, кто страдает ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка.

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По данным кардиологов, сейчас в Пермском крае проживают около тысячи человек с такой тяжелой патологией, которые нуждаются в постоянном приеме жизнеспасающих лекарств.

- Важно, что по этой группе пациентов нет обозначенных сроков обеспечения их бесплатными лекарствами, то есть они будут получать препараты бессрочно. Препараты будут выдаваться пациентам, не имеющим инвалидности и не являющимся федеральными льготниками, - говорит начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева.

Льготное лекарственное обеспечение пациентов с болезнями системы кровообращения в Пермском крае началось в 2019 году, деньги на закупку препаратов выделялись из краевого бюджета. В течение двух последних лет в регионе применяются решения, позволяющие значительно увеличить охват пациентов, которым требуется лекарственная терапия для эффективной профилактики повторных сосудистых катастроф - инфарктов и инсультов. Бесплатными препаратами ежегодно обеспечиваются 17,5 тысячи человек. При выписке из стационара после перенесенного инфаркта, инсульта, операции на сердце или сосудах пациент получает, согласно назначениям, перечень лекарств сроком на полгода. Затем при диспансерном наблюдении в поликлинике по месту жительства терапия продлевается до двух лет.

Сейчас в крае создан запас лекарственных препаратов для льготного обеспечения таких пациентов. Уже заключены контракты и идут поставки лекарств на текущий год. Ограничений по количеству выписываемых лекарств нет, лечащий врач может назначить прием нескольких препаратов, входящих в список. Ими и будет обеспечен пациент, от которого зависит приверженность терапии и соблюдение рекомендаций.

- В прошлом году перечень препаратов увеличился до 31 наименования, в него включены значимые и высокоэффективные лекарства, - говорит Елена Струева. - Этот список универсален - он покрывает потребности терапии не только основного заболевания, но и некоторых сопутствующих, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, которые могут приводить к возникновению приступов. Поэтому крайне важно, чтобы у пациента всегда под рукой были препараты, позволяющие своевременно купировать острое состояние.

Льготными препаратами обеспечены 95 процентов пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении с болезнями системы кровообращения. В этом году на лекарственное обеспечение пациентов высокого риска направлено более 300 миллионов рублей.

В 2023 году в Прикамье зафиксирован исторический минимум показателя смертности от острого инфаркта миокарда.

Благодаря системной работе в Пермском крае удалось достичь значительного снижения смертности от болезней системы кровообращения

- Благодаря системной работе в крае удалось достичь значительного снижения смертности от болезней системы кровообращения, - отметил главный внештатный кардиолог регионального минздрава Григорий Спасенков. - В этом году появилась также возможность направлять пациентов на новые виды высокотехнологичного оперативного лечения в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова в Перми. Речь идет о тех случаях, когда лекарственная терапия исчерпала свои возможности и требуется хирургическое вмешательство. Теперь по показаниям могут выполняться операции по трансплантации сердца или имплантации искусственного левого желудочка, что позволит значимо улучшить качество жизни больных и снизить смертность в группе пациентов с крайне тяжелой формой хронической сердечной недостаточности.

Кстати

Пермские специалисты создали нейросеть для предотвращения повторного ишемического инсульта. Проект направлен на поиск его причины для максимально эффективной профилактики повторной сосудистой катастрофы, которая случается у каждого четвертого пациента. Сейчас идет накопление базы, в которой уже более тысячи снимков очагов инсульта с подтвержденной причиной его возникновения, выполненных с помощью МРТ. Подобной нейросети пока нет нигде в России.