Отечественная фарминдустрия создала анальгетик, не имеющий аналогов в мире

Благодаря мерам государственной поддержки и инициативе предпринимателей отечественная фармотрасль за последние годы преобразилась - появились новые производства, освоен выпуск множества аналогов зарубежных лекарств, причем не только дженериков (препаратов-копий), но и высокоэффективных инновационных.

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"В 2014 году доля отечественных лекарственных препаратов на фармрынке составляла 61 процент в натуральном и 25 процентов - в денежном выражении. И параллельно на стабильно растущем рынке нам удалось не только сохранить, но и увеличить долю отечественных препаратов, и по итогам 2023 года она составляет 63 процента, и 36,7 процента соответственно", - отметила замминистра промышленности и торговли России Екатерина Приезжева в ходе Дня здоровья на Международной выставке-форуме "Россия".

Но еще важнее, что у многих фармкомпаний появились компетенции, позволяющие разрабатывать и передавать в производство уникальные инновационные лекарства. Среди них - одна из ведущих российских компаний, производящая препараты, успешно применяемые в онкологии, гематологии, нефрологии. Так, ее рекомбинантный эритропоэтин альфа человека уже отмечает 15-летний юбилей и является лидером рынка. Он используется для профилактики и лечения анемии у больных, находящихся на гемодиализе, в онкологии и онкогематологии. У компании есть и оригинальные разработки, одна из последних - не имеющий аналогов в мире обезболивающий инновационный полипептидный препарат, представляющий собой соединение четырех аминокислот.

Новый анальгетик обладает улучшенным профилем безопасности

Согласно оценкам ВОЗ, хронический болевой синдром отмечается у каждого третьего из онкологических больных и при многих других заболеваниях.

Наиболее доступными для обезболивания являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые, однако, не способны купировать боль средней и сильной интенсивности. Поэтому современные клинические рекомендации предусматривают использование опиоидных анальгетиков, применение которых может сопровождаться целым рядом побочных эффектов, включая опасные (угнетение дыхания, серотониновый синдром, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, рвота и др.), а также риском развития синдрома привыкания с последующей необходимостью повышения дозы для адекватного обезболивания, риском зависимости и синдрома отмены.

Этим и была вызвана необходимость создания новых анальгетиков с улучшенным профилем безопасности.

Клинические исследования препарата, предназначенного для подкожного введения и не имеющего аналогов в мире, показали выраженное обезболивающее действие и хорошую переносимость при применении у онкологических пациентов с хроническим болевым синдромом, а также у пациентов с острой болью в раннем послеоперационном периоде.