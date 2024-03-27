Можно ли вылечить рак на все 100 процентов

И в том и другом случае злокачественная опухоль ещё находится в пределах одного органа. Метастаз, то есть раковых клеток, которые распространились по организму, на этих стадиях ещё нет. Таким образом получится добиться стопроцентной пятилетней выживаемости, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Кристина Заплавнова.

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На какой стадии рака можно полностью вылечиться

Нулевая стадия рака

Эту стадию также называют «рак на месте». Во время неё опухоль уже есть, но она небольшая. Расположена там, где изначально появилась, в соседние ткани не прорастает.

Удалить её обычно просто. И почти в 100% случаев получается добиться ремиссии, заверила врач.

Первая стадия рака

О первой стадии также говорят «рак на ранней стадии». При ней опухоль некрупная, но всё же немного больше, чем на нулевой. Новообразование также находится в пределах одного органа.

Лечить онкологическое заболевание на этом этапе относительно просто. Пятилетняя выживаемость (процент пациентов, оставшихся в живых через 5 и более лет после постановки диагноза) приближается к 100%.

От чего зависит успех в лечении рака

Залог успешного лечения онкологических заболеваний — ранняя диагностика, сообщил «Секрету фирмы» онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев. Поэтому важно регулярно обследоваться, и особенно — людям из группы риска по возрасту.

Молодым для профилактики рака достаточно проходить диспансеризацию.