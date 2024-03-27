Врач объяснил опасность хруста в спине

Травматолог Рязанцев: хруст в спине с болью требует обращения к врачу. При этом сам по себе ни он, ни щелчки не считаются патологией. Это очень распространённое и чаще неопасное проявление. Другое дело — если они идут вкупе с болью. В этом случае дело может быть серьёзным. Подробнее «Газете.Ru» рассказал хирург, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Рязанцев.

Причины хруста в спине

По словам врача, их много. Вот лишь некоторые:

слабость мышечного корсета;

грыжи;

протрузии;

артроз.

Причины щелчков в спине

Щелчки и ощущение трения в позвоночнике могут появиться в результате соприкосновения поверхностей суставов. Чаще всего такое происходит у девушек худощавого телосложения. Лечить эту проблему не нужно, отметил Рязанцев.

Ещё хруст может быть физиологическим — когда при смещении суставов образуются свободные пузырьки углекислого газа.

«Хруст и щелчки в суставах — это достаточно распространённое явление. Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой», — объяснил врач.

Хруст и щелчки в спине: лечение

Не стоит откладывать посещение врача, если хруст или щелчки сопровождаются болью и/или отёком, а также снижают качество жизни.

Специалист определит причину таких сигналов организма и, если операция не нужна, назначит курс комплексного консервативного лечения. Нужно будет ходить на массаж, физиотерапию и делать специальную гимнастику.

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Как рассказала «Секрету фирмы» руководитель компании «Подиатр», исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», эксперт «ФормТотикс», тренер оздоровительных программ Ольга Чижевская, есть несколько причин: