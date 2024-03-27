Названы симптомы, которые выдают наличие паразитов в организме

На территории России ежегодно регистрируется более десяти различных видов паразитозов — заболеваний, которые вызывают паразиты, проникающие в организм человека и живущие за счет его ресурсов. Какие симптомы указывают на наличие таких «гостей», «Вечерней Москве» рассказала врач-паразитолог сети «Клиника Фомина» Ольга Агринская.

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По словам специалиста, преобладание паразитарных инфекций во многом зависит от климатических, социально-экономических и культурных факторов.

— Существует много видов паразитических червей и простейших. Но не нужно впадать в панику. По данным ВОЗ, наибольшая распространенность гельминтозов имеет место в странах Африки, Южной Америки, Азии, где большинство населения живут в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, и где нет доступа к источникам чистой пресной воды, — сообщила Агринская.

В 95 процентах случаев в России регистрируют пять наиболее распространенных видов паразитозов, отметила врач:

энтеробиоз;

аскаридоз;

описторхоз;

дифиллоботриоз;

токсокароз.

Среди симптомов, которые выдают наличие паразитов в организме, специалист выделила следующие:

слабость;

повышенная утомляемость;

диарея;

тошнота, рвота;

боль и вздутие в животе;

боль в мышцах;

сухой кашель;

кровь в стуле;

сыпь на коже.

— Паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими проявлениями, характерными только для них. Поэтому по одной клинике трудно поставить точный диагноз, — подчеркнула Агринская.

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По мнению врача, развитие паразитарной инвазии (заражения паразитами — прим. «ВМ») связано:

с локализацией, миграцией гельминтов;

интенсивностью и длительностью инвазии;

способностью иммунного ответа человека.

— Также важно знать жизненные циклы развития паразита, места обитания — эндемичные (опасные) районы, промежуточных хозяев, правильную диагностику и интерпретацию лабораторных анализов, — перечислила паразитолог.

Самостоятельно распознать паразитарную инвазию у себя или своего ребенка, без специальных знаний, совсем непросто, считает специалист.

— Одно из самых легко диагностируемых паразитарных заболеваний — энтеробиоз, вызываемый мелкими гельминтами острицами. Он чаще всего имеет характерный симптом — перианальный зуд в ночное или утреннее время. Но нужно не забывать, что анальный зуд бывает и при других заболеваниях, — предупредила врач.

Необходимо быть внимательными и обращаться в подозрительных ситуациях к специалистам, знающим это направление (инфекционист или паразитолог), добавила Агринская. Врач сможет правильно оценить ситуацию, адекватно диагностировать и при необходимости назначить терапию, а также развеять все ваши страхи.