Можно ли умереть от «разбитого сердца»

Ученые выяснили, что разбитое сердце реально и может приносить физическую боль и дискомфорт, сравнимый с сердечным приступом. В отдельных случаях возможен летальный исход. Доктор медицинских наук Джабин Бегун рассказала, какие симптомы проявляются при этом синдроме и что может стать его причиной. Слова ученого приводит журнал WebMD.

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«Синдром по своим симптомам напоминает сердечный приступ, но это два разных состояния. Сердечные приступы вызваны закупоркой артерий, ведущих к сердцу. При синдроме разбитого сердца закупорок нет. Сердце просто не перекачивает кровь так хорошо, как должно, и это вызывает те же ощущения, которые чувствует человек при сердечном приступе», – объяснила ученый.

Как правило, синдром наступает из-за сильного стрессового физического или эмоционального события. Во время внезапного стресса происходит выброс адреналина, и сосуды сужаются, снижая приток крови к сердцу.

Симптомы проявляются только через какое-то время после шока. Типичные признаки синдрома: боль в груди, одышка, головокружение, потливость, обморок, аритмия.

К синдрому разбитого сердца могут привести и эмоциональные переживания: потеря близкого человека, сильный страх или гнев, всплески внезапной радости. Иногда вызывают синдром даже лекарства.

«Это случается редко, но некоторые медикаменты могут вызывать синдром разбитого сердца», – утверждает Бегун.

Чаще всего синдрому разбитого сердца подвержены люди старше 50 лет, женщины после родов, а также граждане с депрессией.

В редких случаях синдром может привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода. Он провоцирует тромбы в сердце, сердечную недостаточность, отек легких, передает «Доктор Питер».