Основные правила первой помощи при приступе эпилепсии

Есть неверная теория о том, что при эпилепсии необходимо положить ложку в рот. Это не так: ни пальцы, ни ложки, ни вилки класть не следует.

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Ежегодно 28 марта отмечается Фиолетовый день. Это массовое мероприятие, организуемое с целью повышения осведомлённости об эпилепсии и развенчания мифов и страхов перед этим неврологическим расстройством. Редакция «Ямал 1» посетила станцию скорой медицинской помощи в Ноябрьске и выяснила, как помочь человеку, у которого случился приступ эпилепсии.

Есть неверная теория о том, что сразу же необходимо положить ложку в рот. Это не так: ни пальцы, ни ложки, ни вилки класть не следует, развенчали распространённый миф ноябрьские врачи.

В первую очередь человеку, у которого судороги, необходимо придержать голову, чтобы он не бился ей об асфальт, пол или землю. Этим самым мы предотвращаем ее травматизацию, объяснили в скором медицинской помощи.

— Затем близлежащую руку отводим в бок, другую — отводим к лицу. После этого переворачиваем человека на бок. И в таком положении дожидаемся скорой помощи. Если больной не дышит, уже необходима реанимация. — рассказали журналисту «Ямал 1».

В департаменте здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа корреспонденту Елизавете Поварницыной рассказали, что на сегодняшний день в регионе 1012 человек стоят на медицинском учете с эпилепсией.

— Обеспечиваем лекарствами из средств округа. За прошлый год обеспечили всех 1012 на сумму более 15 млн, — подчеркнули в ведомстве.

Прежде стало известно, что хирург из Ноябрьска Рамин Агададаев спас жизнь пациенту из Губкинского.