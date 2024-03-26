На что обратить внимание в инструкции к лекарствам

При покупке лекарства важно не только его торговое название, но и непатентованное. Почему важно изучить инструкцию перед тем, как принимать таблетки или сиропы, пояснила терапевт, профессор Оксана Драпкина.

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Как пояснила терапевт, в инструкции всегда важно обращать внимание на непатентованное название, так как иногда может возникнуть ситуация, когда пациент по незнанию принимает два или даже несколько препаратов с одинаковым действующим веществом, но разными названиями.

«Это может привести к передозировке. Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ. Неоднократно описаны случаи, когда человек простывал, принимал средство «от простуды», оно действовало не сразу, и добавлялись еще один-два препарата, также содержащие парацетамол. В итоге превышение рекомендованной дозы приводило к поражению печени», – напоминает врач.

В своем телеграм-канале Драпкина указывает, что у людей с аллергией может развиваться реакция не на один, а сразу на несколько препаратов. Например, при приеме антибиотика пенициллина могут возникнуть перекрестные реакции на другие препараты из того же ряда антибиотиков, так как в них будет содержаться одно действующее вещество: β-лактамное кольцо. Непатентованное название, как указывает терапевт, сделает отсылку на групповую принадлежность препарата и предупредит развитие тяжелых последствий.

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