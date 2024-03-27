Фтизиатр напомнила, как передается туберкулез

Туберкулез передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться им можно, если длительное время находиться с заболевшим в одном помещении, предупредила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. В разговоре с KP.RU специалист отметила, что заболевание может передаться через чихание.

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Микобактерии, вызывающие туберкулез, передаются воздушно-капельным путем, как и любое инфекционное заболевание. То есть заразиться им можно, если находиться с заболевшим в одном помещении долгое время, если пользоваться вещами, на которые он кашлял или чихал, или если чихнули на вас, — пояснила врач.

Микобактериям не нужна слюна, чтобы перемещаться между людьми. Поэтому, если заболевший чихал или кашлял в непроветренном помещении, можно заразиться, зайдя туда. Также туберкулез передается через молоко больных животных, яйца кур, предметы личной гигиены, поцелуи и совместное курение одной сигареты, в том числе и электронной. Васильева уточнила, что возбудитель инфекции может долгое время находиться в организме в латентном состоянии. Микобактерии чаще всего размножаются и приводят к развитию туберкулеза из-за плохих условий, сниженного иммунитета и перенесенных заболеваний.