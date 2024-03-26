Маммолог-онколог рассказала о связи рака груди и имплантатов

Влияют ли имплантаты на здоровье груди? Часто ли пациентками маммолога становятся после маммопластики? На эти интересующие многих девушек вопросы ответила хирург-онколог, маммолог Ольга Никифорова.

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«У меня есть такая, скажем, обязанность в работе: давать согласие (разрешение, если хотите) на маммопластику. Конечно же, на этом приеме пациентки часто спрашивают мое личное мнение. Я никогда не отговариваю, считаю, если очень хочется, то почему бы и нет. Конечно, нельзя на 100% исключить вероятность каких-либо хирургических осложнений. Как и при любом другом вмешательстве, от этого никто не застрахован. Если же пациентка ответственная, посещает оперирующего хирурга вовремя, следует рекомендациям и в дальнейшем наблюдается у маммолога как по часам, то вреда здоровью не будет», — рассказала Ольга Никифорова в Telegram-канале эндокринолога Юлии Щербатовой «Хороший доктор».

При этом врач предупредила о крайне важном и тонком моменте. Дело в том, что имплантаты затрудняют процесс диагностики и выявления рака на ранних стадиях, а потому повышается процент случаев с запущенными заболеваниями.

«При расположении имплантата непосредственно под железой в среднем 44% тканей оказываются недоступны для маммографического исследования, при расположении под грудными мышцами — в среднем 25%. Состояние задней капсулы хорошо можно оценить только с помощью МРТ. Поэтому если решились на эндопротезирование, будьте готовы к дополнительным обследованиям», — отмечает маммолог-онколог.

Отвечая на вопрос, может ли непосредственно имплант стать причиной возникновения рака, Ольга Никифорова сказала, что это страшилка. И все же заострила внимание на одном факте.