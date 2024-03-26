Врачи полностью восстановили зрение ослепшему пенсионеру

В офтальмологическое отделение Балашихинской больницы с жалобами на сильное ухудшение зрения обратился 68-летний мужчина. В ходе обследования выяснилось, что острота его зрения составляет всего 1%. У пациента диагностировали катаракту обоих глаз – патологию, при которой мутнеет хрусталик. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

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Из-за изменений в хрусталике мужчина видел мир с ощущением пелены на глазах. В связи с этим ему было проведено хирургическое лечение катаракты через микропрокол.

«В разрез ввели ультразвуковой зонд, который разрушил помутневший хрусталик, взамен установили прозрачную линзу. Операции на глазах были выполнены поэтапно с промежутком в месяц», – рассказал врач-офтальмохирург Александр Серпутько.

Как сообщается, в настоящий момент пациент видит правым глазом уже на 100%. На левом пока сохранился небольшой отек, однако зрение постепенно восстанавливается. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы на амбулаторное лечение.