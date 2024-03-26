Гениколог оценила риск развития рака шейки матки при папилломавирусе

Акушер-гинеколог Яха Темишева рассказала, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из наиболее распространенных вирусов, заражающих до 90 процентов населения Земли. Под определенными условиями ВПЧ может сыграть значительную роль в возникновении различных видов рака.

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По словам специалиста, псевдоэрозия шейки матки — распространенное заболевание женских половых органов, при котором внутренний слой цервикального канала выступает за пределы шейки матки. Хотя в мировой практике это состояние считается безопасным, организм может пытаться исправить дефект эпителия, что может привести к чрезмерному делению клеток и последующему развитию рака шейки матки.

Темишева предупредила, что неоплазия часто проявляется без симптомов, иногда с возможным кровотечением после полового акта. Рак шейки матки занимает пятое место среди онкологических заболеваний у женщин, особенно если они заражены ВПЧ, что увеличивает риск развития рака шейки матки из-за нарушения зрелости клеток и их активного деления.

— Существует более 190 типов ВПЧ, каждый с некоторыми отличиями от других. Более 30 типов вируса поражают урогенитальный тракт, и все они относятся к трем типам онкогенного риска — высокому, среднему и низкому. Некоторые типы, такие как 16 и 18, являются особенно агрессивными и часто обнаруживаются у пациентов с раком различных органов, — сообщила врач РИАМО.

Вирус ВПЧ может длительное время находиться в организме без проявлений. Инкубационный период может быть от нескольких месяцев до нескольких лет, а рак обычно развивается не менее чем через 10 лет после заражения. Рак шейки матки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно, что делает его диагностику сложной и подчеркивает важность регулярных посещений гинеколога.

Эксперт посоветовала проводить тестирование на ВПЧ для определения типа вируса и его онкогенного потенциала, чтобы начать регулярное наблюдение у гинеколога при необходимости.

Своевременное лечение и укрепление иммунитета могут помочь подавить активность вируса и предотвратить развитие рака шейки матки.

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