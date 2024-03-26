Как диабет может привести к болезни Альцгеймера

Недавний эксперимент на мышах помог понять, что происходит у людей с диабетом на молекулярном уровне, из-за чего развивается болезнь Альцгеймера. Эти результаты были представлены на Discover BMB, ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии.

По мнению учёных, диабет и болезнь Альцгеймера тесно связаны. Некоторые даже называют последнюю диабетом 3 типа.

Известно, что диета влияет на развитие диабета, а также на тяжесть его последствий для здоровья. Чтобы выяснить, как питание может повлиять на развитие болезни Альцгеймера у людей с диабетом, исследователи проследили, как определённый белок в кишечнике влияет на мозг.

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Оказалось, что диета с высоким содержанием жиров подавляет экспрессию белка Jak3. У мышей без этого белка возникало множество воспалений: в кишечнике, печени, мозге. В конечном итоге в мозге у грызунов возникли симптомы, подобные тем, что наблюдаются при болезни Альцгеймера. К ним относились также сверхэкспрессия мышиного бета-амилоида и гиперфосфорилированного тау-белка, признаки когнитивных нарушений.

Это воспаление, к счастью, можно остановить, соблюдая здоровую диету и начав как можно раньше контролировать уровень сахара в крови.

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