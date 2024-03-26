Рак молочной железы: как провести самоосмотр правильно

Самодиагностика молочных желёз — простой и безопасный способ держать под контролем здоровье своей груди. Врач-онколог, маммолог, кандидат медицинских наук Владимир Воротников рассказал «Клопс», как это делать правильно.

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Лучше всего проводить самодиагностику молочных желёз на 5-6 день менструального цикла. Во время менопаузы данную процедуру повторяют в один и тот же день каждого месяца. Врач рекомендовал 6 этапов обследования.

1. Осмотр белья

Важно не пропустить никаких выделений из соска. Обратите внимание, нет ли на бюстгальтере кровянистых бурых, зеленоватых и желтоватых пятен или корочек.

2. Общий вид груди

Нужно раздеться до пояса, встать перед зеркалом, опустить руки и внимательно рассмотреть каждую грудь. Иногда одна железа может быть немного больше другой, это нормально, уточнил онколог. Ваша задача — рассмотреть симметричность контуров и формы. Затем поднимите руки вверх и ещё раз перед зеркалом оцените возможные изменения: образование возвышений, западаний, втягивания кожи или области соска.

3. Состояние кожи

Проверьте эластичность кожи, как хорошо она собирается в складку. Нет ли покраснений, опрелости, сыпи, изменений в виде «лимонной корки». Прощупайте кожу на предмет уплотнений, набуханий, наличия ямочек или бугорков.

4. Пальпация груди в положении стоя

Процесс проводится подушечками пальцев, а не их кончиками, большой палец не задействуется. Начните ощупывание круговыми проникающими движениями. При больших размерах молочной железы нужно поддерживать грудь второй рукой.

«Сначала проводится поверхностное прощупывание, когда подушечки пальцев не проникают в толщу молочной железы. Это даёт возможность выявить неглубокие образования под кожей. После проводится глубокое прощупывание — подушечки пальцев постепенно достигают рёбер», — уточнил специалист.

Доктор добавил, что пальпацию необходимо проводить от ключицы до нижнего края рёбер и от грудины до подмышечной линии, включая область подмышек, где можно обнаружить увеличенные лимфоузлы.

5. Прощупывание молочных желёз лёжа

Метод квадратов: поверхность грудной клетки мысленно разделите на небольшие сегменты. Ощупывание проводите последовательно в каждом квадрате сверху вниз.

Метод спирали: пальпация делается круговыми движениями начиная от подмышки в направлении соска.

6. Обследование сосков

Обратите внимание, не изменена ли их форма, цвет, нет ли втянутости или трещин. Далее сдавите сосок пальцами и проверьте, нет ли выделений. Необходимо прощупать и область под соском, так как в этой зоне может быть опухоль.

«Малейшие изменения состояния молочной железы и лимфатических узлов — это повод бросить всё и незамедлительно обратиться к маммологу», — подчеркнул Воротников.

Самодиагностику нужно делать постоянно. Однако наиболее информативна она для женщин с маленькой грудью или установленными имплантами, отметил доктор. Если же говорить о большом размере молочных желёз, то прощупать опухоль глубоко в тканях может быть сложно. Поэтому самоосмотр не отменяет визиты к маммологу и процедуру маммографии.