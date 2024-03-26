Почему прививка не может стопроцентно защитить от туберкулеза

Туберкулез – это хроническое инфекционное заболевание, которое спровоцировано бактерией Mycobacterium tuberculosis. В основном страдают легкие, но иногда проблема распространяется по почкам, кишечнику, мозгу и костям. Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Порой уже заразившийся человек даже не подозревает, что происходит с его организмом. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова.

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По словам врача, некоторые люди находятся в особой зоне риска развития активной формы туберкулеза. Речь идет о пациентах с ослабленной иммунной системой (ВИЧ-инфицированные, онкобольные на химиотерапии), о тех, кто не следит за гигиеной и плохо ест, о родственниках уже заболевших пациентов и о представителях таких профессий, как работники соцслужб, медики, строители и шахтеры. В этот список попадают и заключенные в тюрьмах. Факторами риска также являются постоянные недосыпы, сахарный диабет, болезни легких и ЖКТ.

«Можно заразиться даже несмотря на сделанную в детстве прививку БЦЖ. Вакцина не дает стопроцентной гарантии. Ее эффективность зависит от многих факторов, включая страну, где проведена вакцинация, и возраст пациента. В некоторых частях мира существуют штаммы бактерии, устойчивые к вакцинации или отличающиеся от штаммов, используемых при создании вакцины», – отметила терапевт Красикова.

Кроме того, у некоторых людей с возрастом снижается эффективность иммунитета, который обеспечивается БЦЖ.

Специалист обратила внимание, что туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения во многих странах мира. В борьбе с ним достигнуты существенные успехи, но на распространение инфекции может влиять факт неравномерного доступа населения к медпомощи.