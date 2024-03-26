Синдром хронической усталости связан с поражением нескольких систем организма

Национальный институт здравоохранения США подвел итоги восьмилетнего исследования синдрома хронической усталости. В ходе одного из наиболее тщательных исследований ученые изучали 17 человек, у которых синдром хронической усталости развился после инфекции, и обнаружили явные биологические различия по сравнению с 21 здоровым человеком из контрольной группы. Научная статья вышла в Nature Communications.

© Телеканал «Наука»

На протяжении десятилетий синдром хронической усталости считали психосоматическим состоянием, где «все в голове пациента». Теперь нет никаких сомнений: в основе заболевания лежит множество биологических изменений.

«В целом, мы показываем, что синдром хронической усталости однозначно проявляется биологически, с поражением нескольких систем органов. Это системное заболевание. И люди, живущие с ним, заслуживают серьезного отношения к их опыту», — заявил в своем докладе невролог Авиндра Нат, ведущий автор.

Испытуемые прошли сканирование мозга, исследования сна, тесты на мышечную силу и когнитивные способности, у них брали биопсию кожи и мышц, анализы крови, а также микробиома кишечника и спинномозговой жидкости. Участников также посадили на контролируемую диету, они проводили время в метаболических камерах, где в стабильных условиях измерялось потребление энергии и питательных веществ.

У людей с синдромом хронической усталости зафиксирована более высокая частота сердечных сокращений в состоянии покоя, затяжной и чрезмерно сильный иммунный ответ, истощающий Т-клетки, менее разнообразные кишечные бактерии, чем у контрольной группы.

Изменения в иммунной системе и кишечном микробиоме повлияли на центральную нервную систему несколькими способами. У люди с хронической усталостью был более низкий уровень катехоламинов, химических веществ, которые помогают регулировать нервную систему во время двигательных задач. Это управляет моторной корой, областью мозга, отвечающей за команды телу двигаться, поэтому ее дисфункция может нарушить то, как мозг решает прикладывать усилия. Что, в свою очередь, может повысить утомляемость и восприятие усталости.

«Возможно, мы определили физиологический очаг усталости у пациентов с этим заболеванием. Вместо физического истощения или отсутствия мотивации усталость может возникнуть из-за несоответствия между тем, чего, по мнению человека, он может достичь, и тем, что может его тело», — говорит Брайан Уолитт, руководитель исследования.

Пока установлена лишь корреляция, а не прямая причинно-следственная связь, выборка исследования была небольшой, но эти результаты — повод для дальнейших исследований и изменения отношения к синдрому хронической усталости.

Синдром хронической усталости: почему он возникает?

Стало понятно, почему люди с постковидным синдромом не переносят физические упражнения

Синдром хронической усталости может иметь вирусную природу