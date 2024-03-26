В Новосибирской области заболеваемость коклюшем выросла более чем в 10 раз в 2023 году

Заболеваемость коклюшем выросла в Новосибирской области более чем в 10 раз в 2023 году. Об этом рассказала в пресс-центре ТАСС главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.

"Зарегистрировано в 2023 году 1 176 случаев, в 2022 году было около 100. Рост очень большой. Это связано, с одной стороны, с тем, что, действительно, стали чаще болеть, с другой стороны, это связано с тем, что стали лучше диагностировать", - сказала Ивлева.

Она отметила, что рост инфекции также связан с системой национального прививочного календаря, в котором не предусмотрена поддержка иммунитета против коклюша у детей более старшего возраста и взрослых. Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация от коклюша проводится детям в 3 месяца, ревакцинации - в 4,5, 6 и 18 месяцев.

По ее словам, периодически в регионе возникают и очаги кори. После отмены ковидных ограничений, в первое время наблюдался рост заболеваемости вирусными инфекциями, в последнее время увеличилось количество и бактериальных инфекций.

Главный внештатный инфекционист регионального Минздрава, главный врач городской инфекционной больницы ? 1 Лариса Позднякова добавила, что снижение активности коронавирусной инфекции привело к циркуляции других вирусов. В частности, на первое место по распространенности в регионе вышел вирус свиного гриппа A(H1N1).