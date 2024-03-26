Психолог поделилась простым трюком, который мгновенно останавливает панические атаки

Панические атаки представляют собой интенсивные волны страха. Симптомы могут быть настолько сильными, что человеку кажется, что он умирает. Кейтлин Бейкер — психиатр, психолог, специализирующийся на тревоге в Аппалачском консультационном центре по улучшению жизни, — рассказала о простом трюке, который мгновенно останавливает приступ паники.

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Поможет кислый леденец или конфета. Неожиданный вкус, по словам эксперта, должен избавлять от страха и беспокойства, переместив внимание на интенсивное ощущение на языке.

Симптомы паники должны замедлиться, как только ваши вкусовые рецепторы освоят шок от кислого.

Такой способ отвлечения временно успокаивают миндалевидное тело — область мозга, отвечающая за активацию реакции «бей или беги», которая и может вызвать симптомы панической атаки.