Невролог: при проблемах с памятью не всегда надо идти к врачу

Рассеянность, медлительность, забывчивость – причин для жалоб на собственную память может быть множество. Но не всегда ситуация требует вмешательства врачей. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

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В интервью радио Sputnik она назвала причины когнитивных нарушений. По словам эксперта, перенесенная инфекция может влиять на функции головного мозга. Когда организм восстановится, побочный эффект сам пройдет. Кроме того, на память могут влиять стрессовые ситуации.

Забывчивость может возникать и у людей, которые интенсивно работают. Любой человек иногда замечает, что соображает хуже обычного, но не всегда это является причиной для тревоги, сказала врач. Время от времени подобное происходит у каждого. Но если такие эпизоды начинают сливаться – день через день, большая часть месяца, то надо обратиться к специалисту.