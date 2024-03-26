Терапевт назвала главные условия 100-процентного излечения от рака

Добиться 100-процентной пятилетней выживаемости при онкологическом заболевании реально, если недуг выявлен на нулевой или первой стадии, рассказала NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. Она отметила, что в обоих случаях злокачественная опухоль находится в пределах одного органа, метастазы отсутствуют.

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Нулевая стадия — «рак на месте». Опухоль небольшая, находится там, где возникла изначально, не прорастает в соседние ткани. Такие новообразования обычно просто удалить. Практически у 100% пациентов удается добиться ремиссии. Первая стадия — небольшая опухоль, в пределах одного органа, но немного больше нулевой. Такие новообразования называют раком на ранней стадии. Его относительно просто лечить, пятилетняя выживаемость приближается к 100%, — добавила Заплавнова.

Ранее британская герцогиня Кейт Миддлтон заявила, что врачи обнаружили у нее рак. Она призналась, что также перенесла хирургическую операцию в рамках программы по лечению онкологического заболевания. Позднее стало известно, что герцогиня покинула свой дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении вместе с семьей.

22 марта Миддлтон рассказала, что перенесла хирургическое вмешательство, связанное с онкологическим заболеванием. Принцесса поделилась, что эта неожиданная новость стала большим ударом для ее семьи, и отметила, что родные делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с болезнью.