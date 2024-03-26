Травматолог рассказал, симптомами каких заболеваний является хруст в спине

Щелчки и хруст в суставах не являются патологией, если не вызывают болевые ощущения. Если же при этом появляется физический дискомфорт, то это может быть признаком четырех заболеваний. Об этом "Газете.ру" рассказал хирург, травматолог-ортопед Михаил Рязанцев.

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"Хруст и щелчки в суставах – это достаточно распространенное явление. Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой. Еще одна причина щелчков – свободные пузырьки углекислого газа при смещении. Такой хруст называется физиологическим", – пояснил специалист.

Как отметил ортопед, таким явлениям чаще всего подвержены молодые девушки худощавого телосложения.

Однако хруст в области позвоночника может быть вызван многими причинами, например слабостью мышечного корсета, грыжами и протрузиями. Это также может являться косвенным сигналом артроза.

Если в таком случае щелчки или хруст вызывают боль, сопровождаются отеком и снижают качество жизни человека, то нужно незамедлительно обращаться к врачу, уточнил специалист.

Он добавил, что чаще всего пациентам назначается курс комплексного консервативного лечения. Больного направляют в отделение реабилитации для прохождения курса массажа, физиотерапии и специальной гимнастики.

Ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала причины изменения походки. По ее словам, на походку человека влияют ортопедические заболевания, неврологические состояния и даже образ жизни.

Она отметила, что существует специальная классификация изменения походки. Так, коксалгическая походка характерна для людей с диагностированными болями в тазобедренном суставе, а анталгическая походка развивается при травмах и артрозах.