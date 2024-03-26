Уплотнение во рту может быть признаком смертельного заболевания
На слизистой рта нередко появляются ранки, стоит только обжечь её или второпях прикусить. Однако иногда возникает странное уплотнение, которое сопровождается и другими симптомами. И вот всё вместе может указывать на рак слюнной железы. Как понять, что речь именно о нём — ниже в материале.
Как рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов, рак слюнной железы редкий (всего 5% из всех выявленных онкологий), первое время ведёт себя тихо и годами может вообще никак себя не проявлять. Однако потом могут появиться странные симптомы, и вот тут важно ничего не проворонить, пишет «Газета.Ru».
Признаки рака слюнной железы
- уплотнения и припухлости в области шеи, щеки, уха, челюсти или во рту;
- дискомфорт при жевании, глотании и попытках широко открыть рот;
- неподатливость мимических мышц;
- отёчность;
- чувство онемения лица.
Кто входит в группу риска
- мужчины;
- люди старшего возраста;
- люди с хроническими воспалениями из-за травм и онкогенных вирусов;
- люди, подвергавшиеся облучению (лучевая терапия головы, ионизирующее излучение);
- люди, работающие на вредных производствах (дерево- и металлообработка, химическая промышленность);
- люди, употребляющие алкоголь и курящие;
- люди, придерживающиеся диеты с большим количеством животных жиров и рафинированных продуктов.
Онколог Иванов рассказал, что с прогнозами по раку всё сложно. Они разнятся от случая к случаю и зависят от разновидности рака, стадии, сроков выявления, качества лечения и так далее.