Уплотнение во рту может быть признаком смертельного заболевания

На слизистой рта нередко появляются ранки, стоит только обжечь её или второпях прикусить. Однако иногда возникает странное уплотнение, которое сопровождается и другими симптомами. И вот всё вместе может указывать на рак слюнной железы. Как понять, что речь именно о нём — ниже в материале.

© Секрет Фирмы

Как рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов, рак слюнной железы редкий (всего 5% из всех выявленных онкологий), первое время ведёт себя тихо и годами может вообще никак себя не проявлять. Однако потом могут появиться странные симптомы, и вот тут важно ничего не проворонить, пишет «Газета.Ru».

Признаки рака слюнной железы

уплотнения и припухлости в области шеи, щеки, уха, челюсти или во рту;

дискомфорт при жевании, глотании и попытках широко открыть рот;

неподатливость мимических мышц;

отёчность;

чувство онемения лица.

Кто входит в группу риска

мужчины;

люди старшего возраста;

люди с хроническими воспалениями из-за травм и онкогенных вирусов;

люди, подвергавшиеся облучению (лучевая терапия головы, ионизирующее излучение);

люди, работающие на вредных производствах (дерево- и металлообработка, химическая промышленность);

люди, употребляющие алкоголь и курящие;

люди, придерживающиеся диеты с большим количеством животных жиров и рафинированных продуктов.

Онколог Иванов рассказал, что с прогнозами по раку всё сложно. Они разнятся от случая к случаю и зависят от разновидности рака, стадии, сроков выявления, качества лечения и так далее.