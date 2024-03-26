Невролог перечислила возможные причины боли в пояснице

Доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета Наталья Шиндряева рассказала изданию «Вести Подмосковья» о том, почему может возникать боль в пояснице. Этот симптом встречается часто и проявляется по-разному: боль бывает острой или ноющей, нарастающей постепенно или появляющейся резко. Ее характер зависит от причины.

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«К частым причинам боли в пояснице относят, например, грыжи и протрузии. Это мышечно-тонический синдром на фоне костно-суставных изменений поясничного отдела позвоночника, который случается из-за травм или остеохондроза», - отметила специалист.

Среди других нередких причин она выделила и камни в почках, из-за которых боль бывает тупой или ноющей.

Кроме того, болезненные ощущения могут вызвать травмы поясничной области - трещины позвонков, появляющиеся после удара или падения. В этом случае, как обратила внимание невролог, тоже не следует заниматься самолечением, ведь повреждение позвоночных дисков способно привести к неврологическим нарушениям, сужению позвоночного канала и радикулиту.

«Важно учитывать, что в ряде случаев заболевания внутренних органов распространяются на поясничный отдел. Острая или ноющая боль может указывать на аневризм брюшной полости или пиелонефрит. У женщин иногда болит спина при гинекологических патологиях», - объяснила Наталья Шиндряева.

Физический и спортивный реабилитолог, специалист по лечебно-оздоровительному массажу, основатель центра «Молодость и долголетие» Матвей Одинцов добавил, что боль может ощущаться только в пояснице или отдаваться в ногах, бедрах и ягодицах. Если она сопровождается повышением температуры тела, то велика вероятность именно воспаления во внутренних органах.

Для определения проблемы важно обратиться к терапевту, неврологу, травматологу, урологу/гинекологу, остеопату и реабилитологу. Для более точной диагностики специалист может направить на МРТ, КТ и рентген.