Врач Малышева оценила риск слепоты у любителей полакомиться вафлями

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что сахар в популярном завтраке буквально сжигает сосуды сетчатки.

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Во время эфира передачи "Жить здорово!" терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов обсудили вред вафель для здоровья глаз. По словам Коновалова, употребление вафель, переполненных углеводами и жирами, может спровоцировать разрушение сетчатки. Об этом пишет издание "Лента.ru".

– Мы понимаем, что углеводы, повышенный сахар в крови разрушают наши сосуды, включая сосуды сетчатки, потому что они очень мелкие здесь, а сетчатка очень чувствительна, – предупредил офтальмолог.

Елена Малышева обратила внимание на то, что сахар в вафлях буквально сжигает сосуды сетчатки. В итоге частое употребление такого вида завтрака может привести к слепоте.