Перечислены пять главных опасностей для слуха
Прослушивание громкой музыки в наушниках действительно приводит к снижению слуха, заявила врач-сурдолог АО «Медицина» Лариса Вылегжанина. В беседе с «Лентой.ру» она также перечислила россиянам пять главных факторов, опасных для слуха
Врач предупредила, что долгое прослушивание музыки в наушниках действительно вредно, поскольку при высокой громкости серьезно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость.
«Однако если вы слушаете музыку или лекцию час-два в день на средней громкости или используете крупные накладные наушники, которые закрывают все ухо, тем самым вы минимизируете риск возникновения негативных последствий», — рассказала она.
При этом более распространенной причиной снижения слуха Вылегжанина назвала длительное нахождение рядом с постоянным источником шума, например, работу на производстве. Также негативно влияют на слух, по словам сурдолога, недолеченные лор-заболевания. В связи с этим при снижении слуха и таких сопутствующих симптомах, как выделения из уха, боль, следует незамедлительно обратиться к врачу.
Спровоцировать проблемы со слухом может и повреждение уха инородными предметами или нахождение их в слуховом проходе, продолжила собеседница «Ленты.ру». Произойти это может при чистке ушей ватной палочкой.
Не помещайте посторонние предметы в слуховой проход. Если вам необходимо почистить уши, то лучше сделать это сухим полотенцем после душа.
Также, как отметила Вылегжанина, слух может снижаться вследствие возрастных изменений.
«Необратимая двусторонняя симметричная возрастная нейросенсорная тугоухость возникает в результате дегенерации улитки или связанных с ней структур внутреннего уха. К сожалению, возрастное снижение слуха вылечить невозможно, в этом случае врачи рекомендуют слухопротезирование», — подытожила врач.