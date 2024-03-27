Свердловские врачи впервые применили методику «рандеву» для лечения панкреатита

Врачи-эндоскописты Свердловской областной клинической больницы №1 впервые в регионе провели гибридную операцию по методике "рандеву" пациентке с осложненным панкреатитом.

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Как передает сегодня департамент информационной политики региона, у 46-летней женщины первый приступ острой боли в животе был еще полгода назад. Исследование показало несколько псевдокист поджелудочной железы - это скопление жидкости, в которой присутствуют панкреатические ферменты (белковые комплексы, которые расщепляют питательные вещества), кровь, отмершие ткани.

"Одна из задач заключалась в восстановлении пассажа пищеварительного сока в просвет двенадцатиперстной кишки путем установки стента в главный панкреатический проток, - пояснил суть вмешательства доктор Дмитрий Расковалов, выполнивший операцию совместно с коллегой Андреем Кульминским. - В силу анатомических особенностей пациентки и воспалительных изменений это не получилось сделать стандартным образом".

Разрыв одной из псевдокист мог привести к необратимым последствиям, и женщину решено было оперировать с применением методики "рандеву" - комбинации двух малоинвазивных операций. Благо в больнице есть гибридная операционная и нужные специалисты.

Врачи-эндоскописты прокололи одну из псевдокист, струну-проводник пустили через нее по протоку и вывели в кишку. После чего, как и планировалось изначально, эндоскопически установили в проток стент. Таким образом удалось не только предотвратить разрывы псведокист, но и восстановить подачу пищеварительного сока в кишечник.