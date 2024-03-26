Невролог рассказала, о каких опасностях говорит забывчивость

Проблемы с памятью, рассеянность и медлительность могут стать поводом для беспокойства. Невролог Марина Аникина рассказала, при каких обстоятельствах стоит обратиться к врачу.

«Если это [забывчивость] случается эпизодически и этому есть понятное объяснение, то все нормально, ситуация не требует настороженности. Но если эти эпизоды начинают сливаться — день через день, большая часть месяца, — надо пойти к специалисту, посмотреть, что это, и постараться решить проблему, а не надеяться, что само пройдет», — объяснила Аникина радио Sputnik.

Невролог отметила, что перенесенная инфекция может вызвать проблемы с памятью, но когда человек восстанавливает силы, это проходит. Еще на когнитивные нарушения влияют стрессовые ситуации, тревога, депрессия, нарушение сна и возраст.

Аникина рассказала, что забывчивость может быть симптомом соматических заболеваний, а также сердечно-сосудистых, легочных, постинфекционных проблем с почками, печенью. Все это истощает организм и нервную систему, подчеркнула врач.