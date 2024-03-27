Пять причин хронической бессонницы

Хроническая бессонница может иметь физиологические причины, уверен эксперт британской клиники гормональной терапии Balance My Hormones Майк Кочиш. Пять причин появления проблем со сном, он назвал изданию HuffPost.

Кочиш отметил, что нарушения сна часто испытывают люди с диабетом второго типа. По его мнению, это связано с колебаниями уровня сахара в крови: слишком низкий уровень вызывает усталость и бессонницу, а высокий — необходимость просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет. Помимо этого, при диабете нарушается выработка гормонов голода и сытости — грелина и лептина, говорит эксперт. Это вызывает у пациентов тягу к еде такой силы, что они не могут спать.

Еще одной причиной бессонницы Кочиш назвал высокое артериальное давление, из-за которого возникают головные боли, трудности с дыханием и даже боли в груди, мешающие ночному отдыху. Также проблемы со сном могут возникнуть, если щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов, продолжил эксперт. По его словам, в этом случае человек ощущает тревогу, беспокойство, учащенное сердцебиение и нарушения терморегуляции тела.

«Если вы страдаете постоянной бессонницей, возможно, у вас низкий уровень мелатонина. Мелатонин — это гормон, вырабатываемый мозгом, который регулирует внутренние часы нашего организма и наш сон», — указал Кочиш.

Он уточнил, что уровень гормона сна может снижаться у пожилых людей, при развитии деменции, диабета второго типа и из-за стресса.

Наконец, трудности со сном иногда вызывает недостаток гормона прогестерона, считает специалист. Он отметил, что этот гормон играет важную роль в регуляции сна, так как помогает мозгу и телу успокоиться и расслабиться. Кочиш подчеркнул, что установить точную причину бессонницы может только врач, после изучения соответствующих анализов.