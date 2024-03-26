Врач рассказал о распространяющейся в Японии инфекции STSS

В Японии быстро распространяется смертельная инфекция, более известная как синдром стрептококкового токсического шока (STSS). У нее отсутствуют конкретные симптомы, а заболеть ей могут люди из разных стран. У кого повышенный риск заражения и как себя защитить, рассказал Общественному телевидению России доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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Уровень смертности от STSS составляет 30%. За два месяца им заболели 400 человек. Данная бактерия заразна и способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем и даже смерть. В зону риска попали как люди до 50 лет с ослабленным иммунитетом, так и пожилые.

«Стрептококк относится к микроорганизмам третьей группы по степени опасности. У него нет определенного клинического синдрома. <…> Стрептококк может вызывать очень разнообразные заболевания в зависимости от того, где он есть. <…> Они (возбудители – прим. ред.) живут и в кишечнике, в легких, в носоглотке – везде», – сообщил доктор медицинских наук.

Стрептококк имеет ферменты, повреждающие ткани и способствующие распространению микробов в организме. Также они способны уклониться от влияния иммунитета. Врач добавил, что существуют подвиды стрептококка, которые могут разрушать ткани и мышцы зараженных людей. Таким синдромом страдал фигурист Роман Костомаров, который лишился конечностей.

Инфекцию сложно выявить, но на поздних стадиях от нее тяжело избавиться, так как она устойчива к антибиотикам. Жемчугов рассказал, что STSS передается воздушно-капельным, контактным и алиментарным (пищевым) путями.

«Сейчас идет по миру распространение, потому что [стрептококк] часто очень устойчив к различным антибиотикам, и просто антибиотиками их не вылечишь. Стрептококк необязательно ждать из Японии, просто надо быть готовым докторам вовремя диагностировать и правильно лечить [инфекцию]», – поделился эксперт.

Чтобы не заразиться STSS, врач рекомендовал полностью лечить вирусные заболевания и своевременно это делать. Также необходимо соблюдать правила гигиены и посещать врачей после заражения вирусными заболеваниями. Жемчугов рассказал о важности ограничения контактов с людьми с выраженными признаками инфекции, проведения влажной уборки в помещении и здорового образа жизни.

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