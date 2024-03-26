Эксперт предупредил об аллергии на споры плесневых грибов ранней весной
Симптомы аллергического ринита, возникающие у людей весной до начала цветения деревьев, могут быть признаками аллергии на споры плесневых грибов из почвы. Об этом ТАСС сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Кроме аллергии на пыльцу, есть еще аллергия на споры плесеней. Сейчас обнажается прошлогодняя листва, трава, на это может тоже быть реакция. Потому что спороносные плесени очень быстро размножаются. Споры у них - это своеобразная пыльца, которую они выделяют в воздух", - сказал он.
Врач пояснил, что обычно она проходит вместе с появлением первой травы.
Кроме того, признаки аллергии ранней весной могут появляться в связи с ветрами южных направлений, которые приносят пыльцу из южных регионов, где уже началось активное цветение деревьев.
"Вот сейчас несколько дней подряд будут дуть южный, юго-западный, юго-восточный ветра, которые принесут пыльцу из Черноземья в Подмосковье, потом, как только они сменятся на северные, пыльцы не будет", - добавил Болибок.