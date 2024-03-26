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Эксперт предупредил об аллергии на споры плесневых грибов ранней весной

Симптомы аллергического ринита, возникающие у людей весной до начала цветения деревьев, могут быть признаками аллергии на споры плесневых грибов из почвы. Об этом ТАСС сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт предупредил об аллергии на споры плесневых грибов ранней весной
© pxhere
"Кроме аллергии на пыльцу, есть еще аллергия на споры плесеней. Сейчас обнажается прошлогодняя листва, трава, на это может тоже быть реакция. Потому что спороносные плесени очень быстро размножаются. Споры у них - это своеобразная пыльца, которую они выделяют в воздух", - сказал он.

Врач пояснил, что обычно она проходит вместе с появлением первой травы.

Кроме того, признаки аллергии ранней весной могут появляться в связи с ветрами южных направлений, которые приносят пыльцу из южных регионов, где уже началось активное цветение деревьев.

"Вот сейчас несколько дней подряд будут дуть южный, юго-западный, юго-восточный ветра, которые принесут пыльцу из Черноземья в Подмосковье, потом, как только они сменятся на северные, пыльцы не будет", - добавил Болибок.
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Владимир Болибок