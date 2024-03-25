Родственник попал в реанимацию: что делать

Бывает, что человек попадает в больницу буквально с улицы — в бессознательном состоянии, с заблокированным телефоном, без документов и контактов родственников на видном месте. В этом случае его близким может быть сложно выяснить, что с ним случилось. А узнав, многие начинают метаться и не понимают, чем помочь родственнику в реанимации и пускают ли туда посетителей.

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Рассказываем, что важно знать, если ваш близкий попал в реанимацию.

Что происходит с пациентом в реанимации

В отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), как правило, попадают люди, которым требуется неотложная медицинская помощь и пресловутые реанимационные мероприятия — процедуры и операции, призванные как можно скорее стабилизировать пациента, устранить угрозу для его жизни.

В реанимации человек лежит, пока сохраняется риск внезапных осложнений, ухудшения самочувствия, комы, отказа сердца или дыхания. Иногда туда поступают в сознании, но бывает, что из-за болевого шока, потери крови или травмы головы пациент впадает в кому. А иногда его вводят в медикаментозную кому специально, чтобы организм не тратил ресурсы на пребывание в сознании и быстрее восстанавливался.

В сериалах часто показывают отделение реанимации как место, где постоянно что-то случается и каждое мгновение медики бьются за жизнь пациента. На самом деле после первых реанимационных действий пациент находится на так называемой интенсивной терапии — ему делают капельницы, могут ставить дренажи для отвода продуктов жизнедеятельности, зонды для питания, трубки для искусственной вентиляции лёгких.

Иногда пациента фиксируют на кровати с помощью специальных мягких вязок, чтобы он при возбуждении не вырвал у себя катетеры и датчики.

Вставать в реанимации чаще всего не разрешают, поэтому туалетные дела делаются прямо в кровати при помощи больничных уток или дренажного катетера. Если человек в сознании и может шевелиться, ему могут разрешить самостоятельно за собой ухаживать — умываться, чистить зубы, мыть голову.

Если нет, гигиенические процедуры проделывает младший медицинский персонал — санитары и медсёстры. Они же обрабатывают пациентов специальной мазью от пролежней и переворачивают их, чтобы те не образовались.

По стандарту это делается раз в два часа. Но по факту всё зависит от загруженности медперсонала.

По рекомендациям Минздрава, в государственных больницах на одну медсестру должно приходиться два пациента. Однако на практике внимания медсестёр может распределяться неравномерно: более тяжёлые больные отнимают больше внимания в ущерб другим.

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Пока сохраняется опасность резкого ухудшения самочувствия и отказа органов, пациенты не покидают отделения реанимации, где есть врачи и оборудование для оказания неотложной помощи.

После того как явная угроза жизни устранена, пациента переводят в общую палату для выздоравливающих.

Но иногда, увы, бывает и наоборот — в реанимацию часто привозят очень тяжёлых пациентов, за жизнь которых медики, конечно, борются, но иногда проигрывают эту битву.

Как узнать, в какой реанимации находится родственник

Вне зависимости, госпитализируют человека из дома или с улицы, служба скорой помощи отвезёт его в ближайшую больницу, где есть места. Если вы при этом не присутствовали, возможно, вам придётся предпринять некоторые усилия, чтобы узнать, куда увезли вашего близкого.

В Москве

Если ваш родственник поступил в московские больницы, вне зависимости от способа госпитализации (на «скорой» или нет), о его местонахождении можно узнать по телефону горячей линии о госпитализации больных: +7 (495) 620-41-40.

Кроме того, в Москве существует портал «Сервис по поиску пропавших людей», где ежедневно размещается информация о пациентах столичных больниц, не сумевших при госпитализации сообщить информацию о себе или контактные данные своих близких.

Если это ваш случай, попробуйте проверить там. Фотографии пациента там не разместят, это личная информация, но вы можете узнать своего родственника по описанию. Чтобы получить информацию о нём, вам предложат подтвердить вашу личность — сделать это можно через «Госуслуги».

В других городах и регионах России

В любом городе можно просто набрать 103 и описать ситуацию: «Ищу родственника, которого госпитализировали». Заранее составьте список его примет, во что он мог быть одет, откуда его могли увезти. Вас перенаправят на справочную вашего города, и там по вашему описанию уже будут обзванивать больницы.

Вы можете и сами выяснить телефоны основных больниц вашего города и начать обзванивать их. Но если ваш город достаточно большой, это может затянуться.

Учитывайте, впрочем, что сведения о человеке в справочных службах могут появиться часа через два-три после того, как его забрала скорая. Ведь им ещё нужно довезти человека до больницы, оформить его там, внести его данные в больничную базу и передать в центральную справочную. Так что, возможно, позвонить придётся несколько раз.

Что можно передать близкому в реанимацию

В реанимации пациенты чаще всего лежат без одежды или в больничных рубашках. Передавать ему одежду до момента выписки не стоит.

А вот продукты питания, если он в сознании и может есть самостоятельно, приносить можно — предварительно согласовав этот момент с лечащим врачом и узнав, какая диета сейчас рекомендована больному.

Вот что можно передавать пациентам в стационаре:

Свежие мытые фрукты: яблоки, груши, бананы (не более 1 кг).

Соки (яблочные и грушевый) промышленного производства с указанием даты изготовления и срока годности (не более 0,5 л — можно 2 шт.).

Минеральная вода негазированная бутилированная (не более 1 л).

Кондитерские изделия: печенье, зефир, пастила, мармелад промышленного производства с указанием даты изготовления и срока годности (не более 200 г).

Печенье сухое (галеты, крекеры), сушки, сухари, пряники, вафли промышленного производства с указанием даты изготовления и срока годности (не более 500 г).

Что нельзя передавать в реанимацию:

домашнюю еду;

домашние и промышленные консервы;

молочные и кисломолочные продукты;

шоколад, чипсы, газированные напитки;

экзотические фрукты и ягоды;

мясные и колбасные изделия;

рыбу и рыбные изделия;

кондитерские изделия с кремом (торты, пирожные).

Пускают ли родственников в реанимацию

По закону, пускать в реанимацию родственников должны. В конце концов, поддержка близких как никогда важна в такие сложные моменты. А для кого-то с учётом тяжёлого состояния это может быть последним шансом попрощаться.

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В случае если в ОРИТ лежит ребёнок, одному из его родителей или обоим посменно могут вообще разрешить совместное пребывание.

Платить за нахождение с ребёнком в ОРИТ не нужно. Если ребёнку меньше 4 лет и ему требуется присутствие родителя рядом, больница должна также предоставить спальное место и питание.

Также пускают взрослых родственников к взрослым, главное — предоставить доказательство, что посетитель именно родственник или член семьи. Гражданскую жену или мужа, например, могут не пустить, если у них на руках нет нотариально оформленной доверенности от пациента.

А вот детей без сопровождения взрослых в реанимацию стараются не пускать: те могут из озорства или недомыслия вырвать какой-нибудь катетер или шнур от медицинской техники.

Впрочем, у этого правила есть множество исключений.

Когда в реанимацию могут не пустить

По документам Минздрава, существует ряд особых обстоятельств, которые препятствуют допуску родственников в реанимацию: - Нельзя посещать пациентов в инфекционных боксах и специальных боксированных палатах. Если мама с ребёнком лежат в инфекционном отделении детской больницы, она находится там постоянно, её не выпустят наружу и не пустят туда второго родителя, разве что принесут от него передачу. - В период пандемии или в случае вспышки внутрибольничной инфекции могут действовать карантинные меры. - В реанимации одновременно могут находиться не более двух посетителей.

Также часто отказывают в посещении на основании «внутренних правил больницы». В этом случае имеет смысл разбираться с главврачом и узнать законность и обоснованность этих внутренних правил.

Иногда эти самые правила регулируют часы приёма (обычно это двухчасовые промежутки раз или два в день), но полностью запретить родственникам посещение тяжёлого пациента нельзя по закону. Главное — чтобы они сами были здоровы, соблюдали меры безопасности и правила больницы и не мешали другим пациентам.

Тем не менее до сих пор есть множество причин, по которым, вопреки закону, родственникам могут отказать в посещении больного в ОРИТ. Обычно ссылаются на:

санитарные условия;

нагрузку на персонал (хотя обычно, убедившись в адекватности посещающих, персонал может идти заниматься своими делами);

бессознательное состояние пациента («он вас всё равно не услышит»);

приказы Минздрава (просите показать и обосновать);

защиту персональных данных других пациентов, если они лежат в общей палате; - проводимые с пациентом медицинские манипуляции и гигиенические процедуры, при которых рядом может находиться только медперсонал;

риск занести инфекцию, если родственник болеет ОРВИ;

состояние или личную волю больного, если посещение родственников заставляет его волноваться;

нарушение режима со стороны посетителя (отказ надеть маску и халат, попытка пронести запрещённые продукты и лекарства, шум, выдёргивание катетеров и т. п.)

В любом случае для посещения пациента в реанимации нужно получить от лечащего врача разрешение, информацию о состоянии больного и инструкции, что можно, а что нельзя с ним делать. Обычно это довольно формальная процедура, но без разрешения проходить нельзя — сочтут нарушением режима. Отдельно нужно получать разрешение, если вы хотите прийти к пациенту с нотариусом для оформления завещания.

Какие документы могут понадобиться для посещения родственника в реанимации

Ваш паспорт, в котором пациент указан вашим супругом или ребёнком, или паспорт пациента, если это ваш родитель, или паспорт кого-то из ваших родителей, если это брат/сестра. Нотариально заверенная доверенность от пациента, разрешающего вам посещение его в больнице (если вы не близкие родственники). По требованию лечащего врача — справку о вашем состоянии здоровья, результаты анализов/тестов на инфекции. Иногда — письменное разрешение от дежурного или лечащего врача (если устного недостаточно).

За что могут выгнать из реанимации

Для тех посетителей, которых всё-таки пустили, действуют общие правила, за их нарушение могут удалить:

нельзя мешать обследованиям, лечению и процедурам;

телефоны нужно выключить или перевести в беззвучный режим, чтобы не беспокоить пациентов.

Кроме того, есть негласные правила, которые не прописаны в нормах, но которые стоит также соблюдать, чтобы не навлечь на себя гнев медперсонала. Не рекомендуется:

плакать, рыдать, паниковать, беспокоить других пациентов; - шуметь и громко разговаривать в реанимации;

проводить с пациентом медицинские и иные манипуляции без разрешения врача, портить или лезть руками в медицинское оборудование.

© East News / Gavrilov Igor

Что делать, если больница отказывает в посещении

Если врач или медперсонал отказываются пустить вас в реанимацию к родственнику, даже если у вас на руках все документы и вы не нарушаете правила, попросите заведующего отделением или главврача дать вам отказ в письменной форме.

С этой бумагой на руках вы можете пожаловаться в Росздравнадзор. Это можно сделать по горячей линии или на «Госуслугах».

Можно также пойти в суд, чтобы больницу обязали вас пропускать. Но надо понимать, что на такие решения требуется время, так что к тому моменту, как суд признает обоснованность ваших требований, для вас может быть актуальной разве что компенсация морального вреда.

И да, конечно, можно попробовать использовать угрозу пойти в суд или нажаловаться в Минздрав как минимум для давления на больницу. Однако лучше всё-таки призвать на помощь всю свою вежливость и попробовать обратиться к здравому смыслу, сослаться на закон и пообещать не доставлять проблем медперсоналу и другим пациентам.

Убедите врача, что готовы увидеть своего родственника в любом, даже очень тяжёлом состоянии, способны сохранить самообладание и хотите помочь.

В конце концов, врачи тоже люди, они могут заблуждаться относительно тех или иных нормативов и не особо задумываться о чувствах родственников из-за профдеформации и выгорания. Но именно эти люди работают в тяжелейших условиях и, возможно, прямо сейчас спасают жизнь вашему близкому и ещё нескольким людям одновременно. А завтра могут спасти и вашу жизнь. Так что, если удастся выйти из ситуации без скандалов, в плюсе будут все.

Что точно не надо делать: