Что провоцирует раннюю менопаузу

В норме менопауза наступает в возрасте от 46 до 54 лет. Ранним климакс называется, если он случился до 45 лет. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Наталия Потапова, врач-репродуктолог центра репродукции «Линия жизни».

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По словам врача, к раннему климаксу ведут все заболевания, которые приводят к уменьшению объема здоровой ткани яичника и снижению выработки эстрогенов (среди них острые и хронические заболевания яичников, эндометриоз с формированием кистозных образований, ряд аутоиммунных заболеваний).

«Также на наступление ранней менопаузы влияют интоксикации: курение и алкоголь, работа с химическими вредностями, очень частые авиаперелеты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10-15 кг), работа по ночам с нарушением циркадных ритмов. Кроме того, климакс приближают частые переохлаждения, большое количество перенесенных урогенитальных инфекций и запущенные гинекологические заболевания», – сообщила Наталия Потапова.

Репродуктолог отметила, что в условиях мягкого умеренного климата и средиземноморской диеты у женщины отмечается более позднее наступление менопаузы и лучшее репродуктивное здоровье в целом: