Восемь продуктов, которые портят зубы

Существует множество продуктов, которые могут негативно сказаться на здоровье и красоте улыбки, если употреблять их слишком часто и без меры.

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Каких именно — рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

Сладости и напитки

Употребление большого количества сладких продуктов и напитков может вызвать кариес и другие заболевания полости рта. Дело в том, что регулярное потребление сахара приводит к образованию зубного налета, который является питательной средой для бактерий, разрушающих зубы. Конфеты и шоколад, карамель и ириски — топ самых вредных сладостей для здоровья полости рта.

Если вам так и хочется побаловать себя чем-то сладеньким, то в качестве десерта лучше выбирать натуральный мармелад на фруктовом соке и сухофрукты. Однако имейте в виду, что и эти лакомства могут навредить зубам при отсутствии должной гигиены, так как они надолго прилипают к зубам и создают неблагоприятную среду во рту. Поэтому после того, как вы съели сладкое или выпили сок или газированный напиток, обязательно воспользуйтесь зубной нитью и прополощите рот чистой водой, чтобы снизить уровень кислотности в ротовой полости.

Цитрусовые и не только

Несмотря на то, что цитрусовые фрукты полезны и содержат в себе много витамина C, они могут вызывать повышение чувствительности и эрозию зубной эмали, а также появление оскомин на зубах. Сюда же можно отнести и маринованные овощи и фрукты, а также кислые соусы на основе уксусной и яблочной кислоты.

Здесь принцип тот же: не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться апельсином, грейпфрутом или помело, или же добавить к обеду порцию соленых огурчиков и квашеной капусты — просто воспользуйтесь правилами по гигиене полости рта, описанными выше.

Кофе и чай

Чай и кофе — напитки, без которых мы не можем представить себе и дня, могут окрашивать зубы и вызывать появление пигментных пятен на поверхности зубной эмали за счёт высокого содержания танинов. Но ловите хороший лайфхак: если разбавлять кофе и чай молоком, вы можете существенно снизить красящий эффект.

Чипсы и сухарики

Мало кто знает, что частые перекусы в течение дня способны нанести вред зубам, особенно если вы выбираете не полезные продукты в виде свежих овощей или фруктов, а фастфуд или снеки. Это обусловлено большим содержанием простых углеводов, крахмала и скрытых сахаров в составе тех же чипсов, сухариков, крекеров, бургеров или картошки фри.

Кроме того, во время перекуса, в отличие от полноценного приема пищи, слюна, защищающая ротовую полость от воздействия кислот, выделяется не в полном объеме, а значит зубы больше подвержены разрушающему действию бактерий. В результате чрезмерного и постоянного употребления вредной пищи зубная эмаль истончается, а десны становятся более чувствительными и слабыми, что может повлечь за собой расшатывание зубов и даже их потерю в будущем.

Зная об опасностях, которые таят в себе опасные для здоровья зубов продукты, вы можете вовремя принять необходимые меры благодаря профилактике и избежать серьезных проблем, тем самым сохранив красоту вашей улыбки на долгие годы.

Будьте здоровы!

Фото: свободные интернет-источники