Какие болезни отражаются на внешнем виде ногтей

Состояние ногтевой пластины, ее хрупкость и изменение цвета, может свидетельствовать о наличии ряда недугов. Об этом сообщила подолог Дарья Рушанцева.

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К примеру, пластина желтого цвета может свидетельствовать о грибковой инфекции, а расслоение ногтей чаще всего происходит при нехватке витаминов в организме. По мнению специалиста, утолщение ногтя указывает на развитие сахарного диабета, особенно если его дополняет грибок.

В свою очередь белые пятна на поверхности пластины говорят о дефиците кальция. Если ноготь человека приобретает зеленый цвет, то в организме может находится синегнойная палочка псевдомония, следует из публикации.

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